Higuain: “Messi all’Inter Miami con me? Vedremo, ha un contratto a Parigi” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Non ho parlato con Messi ultimamente. Ha un contratto a Parigi e non so se verrà finalmente qui all’Inter Miami. Personalmente ho già avuto l’opportunità di giocare al suo fianco per nove anni nella Nazionale argentina e so cosa significa. Non so se ci sarà l’arrivo di Messi e personalmente Vedremo che decisione prenderò sul mio futuro, quindi non so se giocheremo insieme. A dicembre informerò tutti della mia decisione, adesso bisogna avere pazienza”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Gonzalo Higuain, il quale ha concesso alcune dichiarazioni per le colonne di ‘As’ relativamente a un possibile arrivo di Lionel Messi all’Inter Miami. La punta argentina ex Napoli e Juventus, negli Stati Uniti da ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) “Non ho parlato conultimamente. Ha une non so se verrà finalmente qui. Personalmente ho già avuto l’opportunità di giocare al suo fianco per nove anni nella Nazionale argentina e so cosa significa. Non so se ci sarà l’arrivo die personalmenteche decisione prenderò sul mio futuro, quindi non so se giocheremo insieme. A dicembre informerò tutti della mia decisione, adesso bisogna avere pazienza”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Gonzalo, il quale ha concesso alcune dichiarazioni per le colonne di ‘As’ relativamente a un possibile arrivo di Lionel. La punta argentina ex Napoli e Juventus, negli Stati Uniti da ...

