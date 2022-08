Europei, Tamberi medaglia d’oro nel Salto in Alto (Di giovedì 18 agosto 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi scrive un’altra pagina di storia e conquista la medaglia d’oro nel SAlto in Alto agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. L’azzurro, campione olimpico in carica, trionfa saltando a quota 2,30, l’unico a riuscirci. Sul podio ci sono rispettivamente il tedesco Tobias Potye e l’ucraino Andriy Protsenko (entrambi a 2,27). Subito eliminato invece l’altro italiano, Marco Fassinotti, che non riesce a superare i 2,18.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 agosto 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Gianmarcoscrive un’altra pagina di storia e conquista lanelinaglidi atletica in corso a Monaco di Baviera. L’azzurro, campione olimpico in carica, trionfa saltando a quota 2,30, l’unico a riuscirci. Sul podio ci sono rispettivamente il tedesco Tobias Potye e l’ucraino Andriy Protsenko (entrambi a 2,27). Subito eliminato invece l’altro italiano, Marco Fassinotti, che non riesce a superare i 2,18.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Europei di Monaco, salto in alto: oro per #Tamberi L'azzurro salta 2.30 metri al secondo tentativo #SkySport #Atletica - infoitsport : Europei Monaco: oro Tamberi nel salto in alto - infoitsport : Europei Monaco: oro Tamberi nel salto in alto -