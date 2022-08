Europei di Atletica | Arese brilla quarto nei 1500 metri | “Salto di qualità”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 agosto 2022) Monaco – Unposto da applausi per Pietro. Il giovane atleta delle Fiamme Gialle sigla un grande crono personale di 3’35”00 nella finale deglidi, in svolgimento a Monaco. Molto felice a margine di una gara in cui ha impresso il suo segno ed è diventato il terzo italiano neidella storia. Terzo per buona parte della gara, ha poi strappato la medaglia di legno, come fosse un alloronte in bacheca che lo proietta tra i migliori nella disciplina: “Il risultato migliore di sempre, solo questo poteva fare oggi. Perdere non è il massimo, ma non potrei chiedere di più. Una finale difficile, di sempre. Sono contento così. Il tempo di oggi mi da carica per il Mondiale dell’anno prossimo, finalmente ho fatto il...