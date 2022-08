ladyonorato : Stanno iniziando ad usare di nuovo la “reductio ad Hitlerum” per Trump, dopo la vittoria alle primarie dei suoi can… - SkyTG24 : #9agosto Come cambiano i #sondaggi dopo la rottura tra Calenda e il Pd: secondo la rilevazione curata da… - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI ELEZIONI 2022/ CENTRODESTRA +15% SU PD: CRESCE LEGA, TERZO POLO 5% - FirenzePost : Elezioni, sondaggi: Pd primo partito, avanzano Lega e M5S, ma il centrodestra resta sempre avanti - LuciaLaVita1 : RT @mikytooday1: @PetrazzuoloF Dai allora vota direttamente la dx ?? Ma che ragionamento fai? Alle elezioni partono tutti PARI! compito/dove… -

Per ribaltare iserviranno tutte le forze possibili. Anche quelle di Stefano Bonaccini, il ...che conta è battersi per cercare di ottenere il miglior risultato possibile e vincere le...Neisiete indietro, come farete a recuperare "La partita è molto aperta, il 40% degli italiani non ha ancora deciso per chi votare. È interesse dell'Italia evitare la vittoria della destra. ...Anche l'ultimo sondaggio rileva una percentuale molto alta di astensioni (36%), che potrebbe alla fine fare la differenza ...L'amarezza della parlamentare romana che correrà al collegio uninominale che comprende Eur, Ostia e Pomezia nelle chat con i sostenitori. La ...