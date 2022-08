Dodi Battaglia dei Pooh finisce in ospedale in Puglia, dimesso dopo tre giorni di ricovero: “Sto bene” (Di giovedì 18 agosto 2022) Dodi Battaglia si è sentito male mentre si trovava in tournée in Basilicata, quindi l’artista è stato ricoverato in ospedale in Puglia annullando alcune date dei concerti. dimesso, l’artista si è scusato con i fan e ha ringraziato i medici sui social. Dodi Battaglia ricoverato in Puglia: il cantante e chitarrista di Pooh annulla le date Non è chiaro quale sia stata la causa del malessere, tuttavia Dodi Battaglia, chitarrista e cantante dei Pooh è stato costretto a recarsi in ospedale nei giorni scorsi mentre si trovava in tournée. Avrebbe dovuto suonare proprio questa sera a Candela, in provincia di Foggia, ma non ha potuto far altro che rinviare ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 agosto 2022)si è sentito male mentre si trovava in tournée in Basilicata, quindi l’artista è stato ricoverato ininannullando alcune date dei concerti., l’artista si è scusato con i fan e ha ringraziato i medici sui social.ricoverato in: il cantante e chitarrista diannulla le date Non è chiaro quale sia stata la causa del malessere, tuttavia, chitarrista e cantante deiè stato costretto a recarsi inneiscorsi mentre si trovava in tournée. Avrebbe dovuto suonare proprio questa sera a Candela, in provincia di Foggia, ma non ha potuto far altro che rinviare ...

infoitsalute : Dodi Battaglia, dopo il ricovero il no all'evento per D'Orazio - occhio_notizie : Dodi Battaglia dei Pooh ricoverato in ospedale: problemi di salute??? #pooh #dodibattaglia #ricovero #ospedale… - infoitsalute : Dodi Battaglia dei Pooh ricoverato e dimesso a Taranto - infoitsalute : Dodi Battaglia dimesso dopo tre giorni di ricovero in Puglia: 'Ora sto bene, grazie di cuore' - infoitsalute : Dodi Battaglia dimesso dopo tre giorni di ricovero in Puglia -