Chi è Rhove, il rapper di Shakerando innamorato dell'urban francese e del surf

Rhove, al secolo Samuel Rovenda, sa come far parlare di sé ma nelle ultime occasioni l'attenzione dei media si concentra sulle polemiche che lo riguardano. Il destino è tipico di molti giovani artisti: il tritacarne social sa essere spietato, e da questo attingono i media per inventare un personaggio che nemmeno il diretto interessato conosceva. L'effetto collaterale sono le etichette a lui attribuite, ma dietro le dita puntate troviamo un artista ispirato e motivato.

Chi è Rhove

Samuel Rovenda nasce nel 2001 e da giovanissimo coltiva la sua passione per il rap. Come tutti gli artisti emersi dall'underground, Rhove si fa le ossa nei club, nei centri social e nelle discoteche. Tra un flow e un altro autoproduce il suo primo brano Blanc Orange (Na Na Na) e si fa strada su YouTube, ritagliandosi il primo piccolo grande spazio di ...

