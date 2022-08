Cannavaro promuove il Napoli | “Raspadori può diventare più forte di Dybala”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 18 agosto 2022) Fabio, campione del Mondo nel 2006, è stato uno dei difensori italiani più forti di sempre. Cresciuto nelle giovanili azzurre,ha vestito la maglia deldal 1992 al 1995. Giacomo(Photo by Claudio Villa/Getty Images) L’ex difensore, tra le altre anche di Real Madrid e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato in maniera approfondita del mercato dele delle prospettive degli azzurri per la stagione appena iniziata. Di seguito quanto si legge sull’edizione odierna della “Rosea“: “Avevo detto tempo fa che ildoveva tenere Koulibaly. Ma vista l’occasione col Chelsea, lavolontà del giocatore e la soluzione del club dico bravo al. Perché dei ...