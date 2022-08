Calenda | al centro sto | verso sinistra su salario minimo e diritti | verso destra su giustizia e nucleare

editta_fazzi : @meris45 Evidentemente per #Calenda la possibilità che questo centro destra lontanissimo,agli antipodi da una de… - Ruffino_Lorenzo : RT @Ruffino_Lorenzo: Calenda e Renzi sperano di essere determinanti con il loro terzo polo, ma i dati degli ultimi 20 anni mostrano che i p… - LukyBernard1 : RT @Sivalesbenest: @IlariaBifarini Nel pd (ma anche nel terzo e quarto polo di Conte,Renzi e Calenda) aprono bocca e chiunque dotato di raz… - pietrosirigu : Il PD sembra tenere. Se oltre alle chiacchiere, i gruppi che si dicono di centro, facessero anche voti, le destra… - CampioneOmaggio : @560_massimo @sbonaccini Se Bonaccini guidasse il PD, avremo il centro destra (Meloni, Salvini e Berlusconi) e il f… -

... ecco il programma di governo e le bordate: 'PD tornerà da Conte, obiettivo Draghi premier' Bonino contro, scontro 'fratricida' tra ex alleati: la sfida nel collegio al Senato di Roma...... per il ruolo di capo politico è stato scelto Carlo, con Matteo Renzi che ha deciso di lasciare campo al suo ex ministro. Aldel programma unitario di Azione e Italia Viva c'è " l' ...Affiancato da tre ministre di Draghi (che vuole confermare a Palazzo Chigi), presenta il programma del Terzo Polo, che tenta soprattutto i delusi del ...per il ruolo di capo politico è stato scelto Carlo Calenda, con Matteo Renzi che ha deciso di lasciare campo al suo ex ministro. Al centro del programma unitario di Azione e Italia Viva c’è “l’agenda ...