CALCIOMERCATO NAPOLI DA CHAMPIONS CON SIMEONE-NDOMBELÉ-RASPADORI (Di giovedì 18 agosto 2022) SIMEONE ufficiale, NDOMBELÉ in arrivo per le visite mediche, RASPADORI ha convinto il Sassuolo a lasciarlo partire: NAPOLI cala il suo tris d'assi da CHAMPIONS nel CALCIOMERCATO dopo la manita sul campo al Verona. Aurelio De Laurentiis è uno dei presidenti meno amati dai propri tifosi sin dal giorno in cui ha messo piede a NAPOLI e mai come quest'estate è stato aspramente criticato dopo la cessione di Koulibaly e il mancato rinnovo del contratto di Mertens. Il ridimensionamento sembrava evidente agli occhi di tutti e le voci sulle possibili cessioni di Zielinski e Fabian Ruiz, altri due gioielli della rosa, più l'addio di capitan Insigne e del portiere Ospina, non faceva altro che certificarlo. Ma lo spettacolo visto al Bentegodi unito alle ultime operazioni societarie ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, programmate per domani le visite mediche di #Ndombele: le cifre della trattativa con i… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, rilancio al @SassuoloUS per #Raspadori. Resta distanza tra i club per quanto riguarda… - DiMarzio : .@sscnapoli: tutto fatto per l'arrivo di #Raspadori dal @SassuoloUS. Visite mediche già in giornata ?… - FraLauricella : ??#Calciomercato #Napoli ??#SportMediaset 'Ufficializzato #Simeone, oggi visite per #Ndombele e #Raspadori: 30 mili…