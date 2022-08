Cagliari, Dossena: «Ho subito accettato questo club. La B è un trampolino» (Di giovedì 18 agosto 2022) Il nuovo colpo del Cagliari Dossena si è presentato in conferenza stampa: le dichiarazioni sulla nuova avventura in Sardegna Le prime parole di Dossena da giocatore del Casteddu: NUOVA AVVENTURA «La trattativa è nata in pochi giorni. Appena ho saputo dell’opportunità ho detto subito di sì perché la Serie B è un trampolino troppo importante. Non ho avuto esitazioni» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Il nuovo colpo delsi è presentato in conferenza stampa: le dichiarazioni sulla nuova avventura in Sardegna Le prime parole dida giocatore del Casteddu: NUOVA AVVENTURA «La trattativa è nata in pochi giorni. Appena ho saputo dell’opportunità ho dettodi sì perché la Serie B è untroppo importante. Non ho avuto esitazioni» L'articolo proviene da Calcio News 24.

panerattato : Trattative di giornata Dossena?? Cagliari Marson ?? Cosenza Pellegrini??Eintracht Francoforte Raspadori ?? Napoli - karda70 : RT @psb_original: Cagliari, Dossena: 'Per me è un'occasione importante. Spero sia l'anno di svolta' #SerieB - psb_original : Cagliari, Dossena: 'Per me è un'occasione importante. Spero sia l'anno di svolta' #SerieB - sardanews : Calcio: Dossena e Millico al Cagliari, 'siamo pronti' - Sardegna - Cagliari_C_R : #Cagliari, la conferenza stampa di presentazione di Vincenzo #Millico ed Alberto #Dossena #CagliariCalcioReporter -