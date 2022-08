Altri guai per Letta, scoppia la rivolta Pd in Puglia. I consiglieri regionali contro le candidature: violano le regole del partito (Di giovedì 18 agosto 2022) Sembra che neanche la pubblicazione delle liste ha portato un po’ di serenità nel partito democratico. Anzi di ora in ora aumentano le critiche alle decisioni di Enrico Letta e i suoi, tanto che a fare rumore in queste ore è soprattutto l’iniziativa – per non dire la rivolta – della sezione locale del Pd in Puglia con i due consiglieri regionali dem, Ruggiero Mennea e Fabiano Amati, che hanno presentato un ricorso urgente “alla Commissione nazionale di garanzia per annullare le liste del Pd Puglia e modificarle”. Secondo loro i candidati sono stati nominati in violazione di diverse regole interne: “Parità di genere perché composte con soli capilista uomini; mancanza di elezioni primarie o sistema di ampia consultazione (contendibilità); uguaglianza di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) Sembra che neanche la pubblicazione delle liste ha portato un po’ di serenità neldemocratico. Anzi di ora in ora aumentano le critiche alle decisioni di Enricoe i suoi, tanto che a fare rumore in queste ore è soprattutto l’iniziativa – per non dire la– della sezione locale del Pd incon i duedem, Ruggiero Mennea e Fabiano Amati, che hanno presentato un ricorso urgente “alla Commissione nazionale di garanzia per annullare le liste del Pde modificarle”. Secondo loro i candidati sono stati nominati in violazione di diverseinterne: “Parità di genere perché composte con soli capilista uomini; mancanza di elezioni primarie o sistema di ampia consultazione (contendibilità); uguaglianza di ...

