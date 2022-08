Valencia: tre nomi per Gattuso (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Valencia cerca un nuovo esterno d'attacco: nel mirino Bryan Gil del Tottenham, Timothy Weah del Lille e Nacho Pussetto dell'Udine... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilcerca un nuovo esterno d'attacco: nel mirino Bryan Gil del Tottenham, Timothy Weah del Lille e Nacho Pussetto dell'Udine...

SoniaLaVera : RT @ultimenotizie: E' stato un fuggi fuggi generale quello dei passeggeri di un treno, costretto a fermarsi vicino a #Bejís a nordest di Va… - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: E' stato un fuggi fuggi generale quello dei passeggeri di un treno, costretto a fermarsi vicino a #Bejís a nordest di Va… - ultimenotizie : E' stato un fuggi fuggi generale quello dei passeggeri di un treno, costretto a fermarsi vicino a #Bejís a nordest… - DonatoEuropa : @JantasOOO Botheim non l'ha presa, Valencia ha fatto l'esterno troppo dietro (lo sta usando come jolly) e Bonazzoli… - chrdioc : Quattro studenti reatini in Erasmus Plus a Valencia per tre mesi -