Un’altra aggressione al personale sanitario dell’Asl Roma 4 | è la 14esima dall’inizio dell’anno

Civitavecchia – "Ci troviamo nuovamente a condannare una grave aggressione ai danni del nostro personale sanitario avvenuta nella giornata odierna, 17 agosto 2022?. A darne notizia, in una nota stampa, è la Direzione Aziendale della Asl Roma4. "Solamente l'intervento repentino delle forze dell'ordine ed il relativo arresto dell'aggressore ha impedito che la situazione degenerasse – si legge nella nota -. Un accompagnatore di un paziente ha infatti aggredito verbalmente e ripetitivamente il personale sanitario del Pronto Soccorso del San Paolo di Civitavecchia. La vigilanza interna, notato il comportamento dell'accompagnatore, si è trovata costretta a chiamare le forze dell'ordine. Neanche l'arrivo dei Carabinieri ha placato le urla dell'aggressore che si è introdotto persino nel ...

