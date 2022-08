Ultime Notizie – Santalucia Anm | “Inappellabilità assoluzioni già bocciata | non è soluzione”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) “Il tema è stato già affrontato dal Legislatore nel 2006 con la legge Pecorella, che ha visto un anno dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale. Dell’delle sentenza se ne può discutere ma non nei modi in cui è stata rappresentata in queste ore. Non è certo questa laai problemi della giustizia”. A dirlo il presidente dell’Anm, Giuseppe, interpellato dall’Adnkronos sulla proposta di Silvio Berlusconi relativa all’delle sentenze di as, di primo o di secondo grado. “Se un processo si conclude con un’asnon si può pensare che si tratti di malagiustizia: i processi si fanno per accertare i fatti – sottolinea il presidente dell’Anm – Non è accettabile questo modo di ragionare, i processi vanno fatti per ...

GoalItalia : Richieste di #Rabiot troppo alte ? Il Manchester United si allontana ?? [?? @romeoagresti] - Corriere : Tremonti, Terzi di Sant’Agata, Nordio: ecco i primi candidati di Fratelli d’Italia - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Alberto93383706 : RT @matt1news: LUCIA AZZOLINA, MRS. BANCHI A ROTELLE PER CAPIRCI, CANDIDATA NEL PD. (ULTIME NOTIZIE) - ilsussidiario : Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: frana Marmolada, caduti 200 mc roccia (17 agosto) -

Il Sole 24 ORE

( COVID: LEIN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) I dati Fiaso vedi anche Tutti i video sulla pandemia di Covid - 19 ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... tutto quello che c è da sapere ", recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del ... Ucraina ultime notizie. Pechino: «Nostre truppe in Russia per esercitazioni militari congiunte» Coronavirus Marche, in diminuzione ricoveri nei reparti ordinari. Resta fascia di età tra 45 e 59 anni la più colpita - picenotime.it - IT ...Il presidente di Forza Italia annuncia uno dei punti del programma elettorale sulla Giustizia: un cittadino, una volta riconosciuto innocente, ha ...