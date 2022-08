Spalletti: «Non è vero che Totti ha smesso di giocare a causa mia» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Spalletti e Totti. Un grande classico. Se ne parla, ovviamente, anche nell’intervista concessa dal tecnico di Certaldo a Diletta Leotta per Dazn. I capitani della sua carriera. Per loro ho fatto cose che per altri calciatori non avrei mai fatto, mi disturba sentire che hanno finito a causa mia. Non è vero. Totti avrebbe potuto continuare perché si sapeva da tempo che io a fine stagione sarei andato via. Icardi non è andato via con me ma con Conte che avrebbe potuto utilizzarlo. Insigne ho fatto di tutto per convincerlo a rimanere ma lui aveva preso la decisione con la famiglia. Di Totti le ho proprio tutte le magliette. Un calciatore che per me è stato fondamentale come apporto alla squadra, personalità, tirare dentro lo stadio alle partite. Non gli devi dire niente quando vanno in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 agosto 2022). Un grande classico. Se ne parla, ovviamente, anche nell’intervista concessa dal tecnico di Certaldo a Diletta Leotta per Dazn. I capitani della sua carriera. Per loro ho fatto cose che per altri calciatori non avrei mai fatto, mi disturba sentire che hanno finito amia. Non èavrebbe potuto continuare perché si sapeva da tempo che io a fine stagione sarei andato via. Icardi non è andato via con me ma con Conte che avrebbe potuto utilizzarlo. Insigne ho fatto di tutto per convincerlo a rimanere ma lui aveva preso la decisione con la famiglia. Dile ho proprio tutte le magliette. Un calciatore che per me è stato fondamentale come apporto alla squadra, personalità, tirare dentro lo stadio alle partite. Non gli devi dire niente quando vanno in ...

