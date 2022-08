SNAI – Conference League | Fiorentina in discesa L' andata col Twente a bassa quota | «1» a 1 | 45

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Milano, 17 agosto 2022) - Dopo la vittoria all'esordio in campionato contro la Cremonese, i viola tornano in campo per centrare la qualificazione alla fase a gironi della competizione europea: il colpo degli olandesi al Franchi a 5,75. Milano, 17 agosto 2022 – Laproverà a essere la settima squadra italiana qualificata per la fase a gironi delle coppe europee. Al Franchi, giovedì sera alle 21, i viola affrontano ilnell'del playoff per l'accesso alla, competizione che a maggio ha visto la Roma trionfare a Tirana. La squadra di Vincenzo Italiano, nelle quoterelative ai primi 90' (il ritorno è in programma giovedì 25), parte nettamente in vantaggio: l'«1» si gioca a 1,45, con il pareggio a 4,25 e il colpo degli olandesi a 5,75. La ...