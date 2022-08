Roma, Cristante segna e manda un segnale alla società: lavori in corso per il rinnovo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel giorno del debutto ufficiale di Paulo Dybala, la Roma vince a Salerno con Bryan Cristante in copertina. Josè Mourinho ha lanciato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel giorno del debutto ufficiale di Paulo Dybala, lavince a Salerno con Bryanin copertina. Josè Mourinho ha lanciato...

OfficialASRoma : FINISCE QUI! Conquistiamo i primi tre punti del nostro campionato ?? ?? Decide il gol di Bryan @Cristante nel primo… - OfficialASRoma : BRYAN! CRISTANTE! SIAMO AVANTI AL 33'! DAJE BRYAN! DAJE ROMA! #SalernitanaRoma 0-1 @Cristante - AliprandiJacopo : ???? FORMAZIONE UFFICIALE Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini,… - cmdotcom : #Roma, #Cristante segna e manda un messaggio alla società: lavori in corso per il rinnovo [@francGuerrieri] - Cucciolina96251 : RT @calsciomercato: ????A fine mercato la Roma tratterà i rinnovi di contratto di Nicolò Zaniolo e di Bryan Cristante, entrambi in scadenza n… -