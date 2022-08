Rogo sulla chiatta dei fuochi pirotecnici a 500 metri dalla costa di Maiori (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica?De Santis Paura a Maiori per un incendio che si è sviluppato lunedì notte poco dopo le 23 a bordo di una chiatta, durante lo spettacolo pirotecnico di Santa Maria a Mare, nello specchio d’acqua davanti al lungomare della cittadina della costiera amalfitana. Alle 23 in punto dalla chiatta inizia lo show che in tantissimi stavano aspettando. Un appuntamento della tradizione locale, che ogni anno nel giorno di ferragosto conclude i festeggiamenti di Santa Maria a Mare proprio con un bellissimo spettacolo pirotecnico. Ma stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto per la ditta Cav. Gerardo Scudo e Carmine Ruocco di Gragnano, incaricata dei fuochi da mare per Ferragosto, e sin dai primi colpi, dopo le 23.05, le fiamme hanno accompagnato l’esecuzione sincronizzata che ha visto l’inversione ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica?De Santis Paura aper un incendio che si è sviluppato lunedì notte poco dopo le 23 a bordo di una, durante lo spettacolo pirotecnico di Santa Maria a Mare, nello specchio d’acqua davanti al lungomare della cittadina della costiera amalfitana. Alle 23 in puntoinizia lo show che in tantissimi stavano aspettando. Un appuntamento della tradizione locale, che ogni anno nel giorno di ferragosto conclude i festeggiamenti di Santa Maria a Mare proprio con un bellissimo spettacolo pirotecnico. Ma stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto per la ditta Cav. Gerardo Scudo e Carmine Ruocco di Gragnano, incaricata deida mare per Ferragosto, e sin dai primi colpi, dopo le 23.05, le fiamme hanno accompagnato l’esecuzione sincronizzata che ha visto l’inversione ...

RutkowskiDr : noi dando Suo Figlio a morire per i nostri peccati sulla croce (esecuzione-palo). ADONAI ci ama. Egli ci ha amati… - rpalazzolo : RT @MCampadelli: Se pensate che in Trentino non esistano problemi per la gestione dei rifiuti, sbagliate alla grande. - MCampadelli : Se pensate che in Trentino non esistano problemi per la gestione dei rifiuti, sbagliate alla grande. - _pluviofila_ : @artisticchemis penso che ognuno reagisca come vuole ad una fine di una relazione, noi non siamo nessuno per metter… - salernotoday : Fuoco e fiamme sulla collina San Marco, ad Agropoli: complessa operazione per domare il rogo -