Piero Angela eredità | svelato il patrimonio dello studioso

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La scomparsa diha lasciato orfani in Italia tanti appassionati di sapere e conoscenza. Ecco qualeha lasciato inil conduttore di SuperQuark. Si è avuto già modo di parlare ampiamente della carriera di. Una vita professionale, la sua, fatta di grandi affermazioni e numerosi traguardi tagliati nel contesto della cultura. Non a caso a lui il Presidente della Repubblica ha conferito la Medaglia d’Oro ai benmeriti della cultura e dell’arte, oltre a insignirlo anche della onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica. Alle esequie laiche è stato molto struggente il ricordo che ne ha reso il figlio, il divulgatore scientifico Alberto. Le sue parole sono state molto toccanti ma anche piene di speranza e ...

SuperQuarkRai : Il ricordo di #PieroAngela nelle parole di suo figlio Alberto. #16agosto Guarda 'Addio a Piero Angela'??… - fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - ilpost : Il discorso di Alberto Angela in ricordo del padre, Piero Angela - Gianfry_bogart : @Cartabellotta Ma tu che cazzo c'entri con Piero Angela? - StefanoLioia : RT @SuperQuarkRai: Il ricordo di #PieroAngela nelle parole di suo figlio Alberto. #16agosto Guarda 'Addio a Piero Angela'?? -

Andrà in onda questa sera l'ultima puntata di SuperQuark con, il divulgatore scientifico scomparso lo scorso 13 agosto all'età di 93 anni. L'appuntamento è alle 21 e 25 su Rai 1. L'ultima puntata della 29esima edizione del programma sarebbe stata ...La 29esima edizione di Superquark terminerà questa sera con l'ultima puntata della stagione fortemente voluta dal compianto, scomparso lo scorso 13 agosto. Il divulgatore scientifico, come ha sottolineato anche il figlio Albertonel discorso ai funerali del padre, prima di morire ha fatto in modo di ...Superquark: le anticipazioni sulla puntata di oggi, mercoledì 17 agosto 2022 in prima serata su Rai 1: le tematiche e gli ospiti ...La 29esima edizione di Superquark terminerà questa sera con l'ultima puntata della stagione fortemente voluta dal compianto Piero Angela, scomparso ...