Palio Siena 2022 | vince la Contrada del Leocorno

(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Ildi, dedicato alla Madonna Assunta in Cielo, è stato vinto dalladelcon il cavallo Violenta da Clodia, montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Immediatamente è scoppiata la festa in piazza del Campo, con iioli dei colori bianco e arancio con liste azzurre che hanno alzato in segno di vittoria il drappellone dipinto dall’artista Andrea Anastasio. Il fantino Tittia ha vinto con quello di oggi il suo nonoin carriera, conquistato le ultime quattro vittorie consecutive della Carriera. La precedente vittoria delladelrisale al 16 agosto 2007 con il fantino Jonathan Bartoletti detto Scompiglio. Lanella secolare storia della Festa senese ...

borghi_claudio : Dopo la benedizione del cavallo ora a Siena inizia il grande vuoto che porta al Palio. Un tempo che per i contradai… - Gazzetta_it : #Palio di Siena, vince il Leocorno - Agenzia_Ansa : La contrada del Leocorno con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Violenta da Clodia, ha vinto sta… - dedonatisv : RT @tomasomontanari: Tanti, tanti anni fa, un politico che abusava del nome di Maria annunciò la sua presenza al Palio di Siena corso in on… - Gabau292016 : RT @DelpapaMax: Fra i testimonial del palio di Siena dove torturano i cavalli: Adriano Sofri, selvaggia Lucarelli -

Il corteo storico che sfila in piazza del Campo, a, da' il via aldell'Assunta, rinviato da ieri a oggi a causa di un forte temporale che ieri pomeriggio si e' abbattuto nella cittadina toscana. Per il momento il cielo e' limpido, il sole ...Ild'agosto è stato vinto dalla contrada del Leocorno. Giovanni Atzeni, detto 'Tittia', ha vinto il suo quartodi fila, ed il nono in carriera. Primoinvece vinto dalla cavalla Violenta da Clodia. Ecco tutte le foto della corsa Questo slideshow richiede JavaScript.Il Palio di Siena è stato vinto dalla contrada del Leocorno: il fantino Giovanni Atzeni ha tagliano il traguardo con il cavallo Violenta da Clodia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...