Palio di Siena | vince il Leocorno Per Tittia quarta vittoria consecutiva

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilildidell’Assunta. La gara, come è noto, si è corsa con un giorno di ritardo, oggi 17 agosto, dopo il rinvio per maltempo. Il fantino Giovanni Atzeni, detto, aveva vinto anche il 2 luglio scorso, correndo per la contrada del Drago. Ennesimo trionfo di Giovanni Atzeni, detto, sul baio femmina Violenta da Clodia. IL fantino è arrivato alla suaaldi. L’ultimadelfu nel 2007, 15 anni fa. Ilha condotto la Carriera in testa fin dalla partenza alla mossa per tutti i tre giri di piazza del Campo. Foto AnsaPer Atzeni è il nono ...