Nuoto, Europei 2022: Razzetti dopo l'argento nei 200 misti: "Dispiace perdere per un decimo ma sono soddisfatto" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alberto Razzetti ha ottenuto la medaglia d'argento nei 200 misti ai Campionati Europei 2022 di Nuoto, rassegna che si concluderà proprio oggi, mercoledì 17 agosto, al Foro Italico di Roma. L'azzurro ha sfiorato il metallo più pregiato registrando il tempo di 1'57?82, appena un decimo in meno dell'ungherese Kos, trionfatore con 1'57?72. Un risultato maturato grazie a una buona prestazione, dove il nuotatore ha premuto l'acceleratore nella rana e nello stile libero, conquistando la terza medaglia in questa rassegna continentale dopo l'oro nei 400 misti e il bronzo nei 200 delfino.

