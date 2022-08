"Non in panchina". Dopo la Cirinnà, pure la Morani ci ripensa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche Alessia Morani ha accettato la candidatura Dopo aver accusato Letta di spostare l'asse del Pd verso sinistra Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche Alessiaha accettato la candidaturaaver accusato Letta di spostare l'asse del Pd verso sinistra

ecambiaghi : @MyPerfectEnemy1 L’anno prossimo va via a zero. Voglio vedere chi gli offre più di 2-3 milioni l’anno. Se poi perde… - GianfrancoTito8 : @direpuntoit Ah ora ho capito perchè Allegri quando è in panchina non parla mai dice solo HALMA HALMA e sembra un m… - angelmnt99 : Gente che diventa isterica percje il Milan offre 'poco' per #Onyedika, un giocatore sconosciuto che non si ha la pi… - lauro82786860 : @martinaa1897 Vediamo, non mi dispiacerebbe vederlo in tribuna o panchina ad ogni partita - vivalaFIKA : @_talebanikov haka col Carpi, non puoi pensare di dominare l'Empoli a sansiro, 5-0, Benevento andata e ritorno con… -