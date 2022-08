Mare Fuori 3: Carmine Porta Al Collo La Fede Di Nina! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mare Fuori 3: durante la nuova stagione, Carmine non riesce a metabolizzare quello che è accaduto a Nina e decide di Portarla sempre con sé, attraverso la sua Fede… Mare Fuori 3 dovrebbe andare in onda prossimamente su Rai 2 e cresce l’attesa da parte dei fan, che non vedono l’ora di assistere alla prosecuzione di una delle fiction più amate soprattutto dal pubblico giovanile. Da alcuni scatti provenienti dal set e trapelati negli ultimi giorni, si vedono alcuni attori in azione, tra questi soprattutto Carmine. Quest’ultimo sembra non aver ancora superato l’addio a Nina tanto che, in qualche modo, cerca di Portarla sempre con sé. Mare Fuori 3: Carmine Porta ancora la ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 17 agosto 2022)3: durante la nuova stagione,non riesce a metabolizzare quello che è accaduto a Nina e decide dirla sempre con sé, attraverso la sua3 dovrebbe andare in onda prossimamente su Rai 2 e cresce l’attesa da parte dei fan, che non vedono l’ora di assistere alla prosecuzione di una delle fiction più amate soprattutto dal pubblico giovanile. Da alcuni scatti provenienti dal set e trapelati negli ultimi giorni, si vedono alcuni attori in azione, tra questi soprattutto. Quest’ultimo sembra non aver ancora superato l’addio a Nina tanto che, in qualche modo, cerca dirla sempre con sé.3:ancora la ...

