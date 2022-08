Loredana Lecciso festeggia i 50 anni pensando al desiderio da esprimere

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Mancano pochi giorni al compleanno di, la compagna di Al Bano si prepara are i 50. E’ un traguardo che di certo lanon teme e non solo perché non dimostra la sua età ma perché è serena, ha raggiunto un equilibrio che le faunimportante. E’ a Novella 2000 che ha confidato il suo bilancio, quello di una vita che è oggi definisce estremamente soddisfacente.è la compagna di Al Bano, lo sottolinea quando parla dell’intesa che hanno nonostante le immancabili discussioni, quelle di tutte le coppie. E’ il 26 agosto la data die come regalo vorrebbe che tutto restasse come oggi ma anche un’altra cosa ...