LIVE Ciclismo femminile, cronometro Europei in DIRETTA: Rejanne Markus prima a metà gara. Vigilia sesta (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro MASCHILE DI Ciclismo DEGLI Europei DALLE 17.30 14.42 Inizia la gara della campionessa del mondo a cronometro Ellen van Dijk. 14.41 La svizzera Elena Hartmann passa in testa al traguardo. 32:37.85 il suo tempo finale. 14.40 Parte la tedesca Lisa Brennauer. 14.39 Nel frattempo stanno partendo tutte le principali favorite. 14.38 Rejanne Markus va al comando dopo 15.3 km. L’olandese ha fatto meglio di Labous di 22”61. 14.37 Sono arrivate al traguardo tre atlete. Il miglio tempo è quello dell’israeliana Rotem Gafinovitz che ha chiuso la prova in 33:35.56. 14.35 Labous prima dopo 15.3 km. La francese ferma il tempo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDEGLIDALLE 17.30 14.42 Inizia ladella campionessa del mondo aEllen van Dijk. 14.41 La svizzera Elena Hartmann passa in testa al traguardo. 32:37.85 il suo tempo finale. 14.40 Parte la tedesca Lisa Brennauer. 14.39 Nel frattempo stanno partendo tutte le principali favorite. 14.38va al comando dopo 15.3 km. L’olandese ha fatto meglio di Labous di 22”61. 14.37 Sono arrivate al traguardo tre atlete. Il miglio tempo è quello dell’israeliana Rotem Gafinovitz che ha chiuso la prova in 33:35.56. 14.35 Labousdopo 15.3 km. La francese ferma il tempo ...

