LIVE Ciclismo, cronometro Europei 2022 in DIRETTA: è iniziata la gara! (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA cronometro LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro FEMMINILE DEGLI Europei DALLE 14.00 17.39 Partito anche il macedone Andrej Petrovski. Tocca ora al due volte Campione Lituano di specialità Evaldas Siskevicius. 17.37 Partiti Ognjen Ilic per la Serbia e Matic Zumer dalla Slovenia. Il prossimo a partire, lo spagnolo Oier Lazkano, ci darà qualche riferimento in più. 17.36 Per ora il miglior riferimento al primo intermedio è di Nuha con 1’24”44. 17.35 Partenze ogni minuto e mezzo. Sono in pista Blerton Nuha dal Kosovo e Serghei Tvetcov dalla Romania. 17.34 Grigoryan va davanti a Milonjic all’intertempo posto dopo i 500 metri di salita. Sono tempi che verranno presto battuti. 17.32 Il programma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLAFEMMINILE DEGLIDALLE 14.00 17.39 Partito anche il macedone Andrej Petrovski. Tocca ora al due volte Campione Lituano di specialità Evaldas Siskevicius. 17.37 Partiti Ognjen Ilic per la Serbia e Matic Zumer dalla Slovenia. Il prossimo a partire, lo spagnolo Oier Lazkano, ci darà qualche riferimento in più. 17.36 Per ora il miglior riferimento al primo intermedio è di Nuha con 1’24”44. 17.35 Partenze ogni minuto e mezzo. Sono in pista Blerton Nuha dal Kosovo e Serghei Tvetcov dalla Romania. 17.34 Grigoryan va davanti a Milonjic all’intertempo posto dopo i 500 metri di salita. Sono tempi che verranno presto battuti. 17.32 Il programma ...

