L' Italia cresce più dell' Eurozona

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel secondo trimestre del 2022 l'economiana è cresciuta piùa mediaa zona euro. Una notizia estremamente positiva, che non capita molto di frequente, ma che comunque non sorprende. Infatti, era già stato segnalato più volte che l'avviono del 2022 avesse avuto ottimi numeri sia in termini di produzione (pil) sia rispetto al mercato del lavoro (occupazione), ma ora i dati rilasciati da Eurostat permettono un completo confronto con le altre economie europee. Il pilno nel secondo trimestre'anno ha registrato un aumento'uno per cento, rispetto alla mediache è stata di +0,6 per cento. Tra i grandi paesi, il dato francese (+0,5 per cento) si avvicina un po' a quello ...