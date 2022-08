Liste Pd, Provenzano respinge le accuse: «Non sono scelte anti-Renzi». I candidati under 35 puntano su «lavoro e ambiente» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un’accusa «ridicola». In un’intervista al Corriere della Sera, il vicesegretario del Partito Democratico ed ex ministro Giuseppe Provenzano ha definito così la lettura anti-Renziana delle scelte dei nomi per le Liste dem. «La stagione di Renzi nel Pd è superata da tempo, le sue Liste elettorali furono un Armageddon contro chiunque non la pensasse come lui», ha detto. «Ma stavolta non è andata così». A puntare il dito contro il presunto «rancore» di Enrico Letta era stato lo stesso Matteo Renzi, che a seguito dell’annuncio dei nomi aveva commentato: «Mi pare che la guida del Pd di Letta si sia caratterizzata più dal rancore personale che dalla volontà di vincere». L’elenco dei candidati è stato chiuso nella notte di Ferragosto e le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un’accusa «ridicola». In un’intervista al Corriere della Sera, il vicesegretario del Partito Democratico ed ex ministro Giuseppeha definito così la letturaana delledei nomi per ledem. «La stagione dinel Pd è superata da tempo, le sueelettorali furono un Armageddon contro chiunque non la pensasse come lui», ha detto. «Ma stavolta non è andata così». A puntare il dito contro il presunto «rancore» di Enrico Letta era stato lo stesso Matteo, che a seguito dell’annuncio dei nomi aveva commentato: «Mi pare che la guida del Pd di Letta si sia caratterizzata più dal rancore personale che dalla volontà di vincere». L’elenco deiè stato chiuso nella notte di Ferragosto e le ...

Open_gol : Renzi ha definito quella di Enrico Letta una gestione “rancorosa”, ma i dem non ci stanno La 31enne Cerroni: «Focus… - MassimoG_ : RT @checovenier: @aledenicola @ricpuglisi Non serve chiederglielo, continuano in ogni occasione a difendere e magnificare quei regimi crimi… - checovenier : @aledenicola @ricpuglisi Non serve chiederglielo, continuano in ogni occasione a difendere e magnificare quei regim… - gioart79 : RT @paolo_r_2012: Caos liste nel Pd, in Basilicata lo stagista di Provenzano spazza Pittella - paolo_r_2012 : Caos liste nel Pd, in Basilicata lo stagista di Provenzano spazza Pittella -