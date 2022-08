Le cantanti Giorgia e Elisa in vacanza insieme: "Ma non c'è.." (Di mercoledì 17 agosto 2022) In queste ore è spuntata una foto sui social che ha fatto il pieno di like. In molti, tuttavia, sono rimasti davvero sorpresi dalla didascalia. Vediamo di cosa si tratta Sulla pagina ufficiale Instagram della celebre cantante Giorgia, recentemente è stata pubblicata una fotografia davvero splendida insieme alla sua collega Elisa. Le due sono insieme ai rispettivi compagni, Andrea Rigonat e Emanuel Lo, e si godono le vacanze in una località balneare. Quest'ultimo è un celebre cantautore e ballerino che in molti conosceranno grazie alle sue partecipazioni a X Factor nel 2010 e Amici di Maria De Filippi dal 2016. Andrea Rigonat, invece, è un noto musicista ed ha suonato per moltissimi artisti davvero eccezionali. Come si può immaginare, inoltre, è anche il chitarrista della sua dolce metà Elisa Toffoli e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 17 agosto 2022) In queste ore è spuntata una foto sui social che ha fatto il pieno di like. In molti, tuttavia, sono rimasti davvero sorpresi dalla didascalia. Vediamo di cosa si tratta Sulla pagina ufficiale Instagram della celebre cantante, recentemente è stata pubblicata una fotografia davvero splendidaalla sua collega. Le due sonoai rispettivi compagni, Andrea Rigonat e Emanuel Lo, e si godono le vacanze in una località balneare. Quest'ultimo è un celebre cantautore e ballerino che in molti conosceranno grazie alle sue partecipazioni a X Factor nel 2010 e Amici di Maria De Filippi dal 2016. Andrea Rigonat, invece, è un noto musicista ed ha suonato per moltissimi artisti davvero eccezionali. Come si può immaginare, inoltre, è anche il chitarrista della sua dolce metàToffoli e ...

MariaSantocono : @elisatoffoli @Giorgia Elisa e Giorgia!!! Le mie cantanti femminili in assoluto..... insieme in vacanza!!! WOW!!!!! Divertitevi ragazze ???? - francoaletti1 : @HoaraBorselli Elodie e Mannoia insopportabile opportunismo, Giorgia una delusione. Le/i cantanti meglio quando ca… - abatedomenico1 : Iva Zanicchi nella bufera: 'Giorgia Meloni? Faccio il tifo per lei' - HulkIlGiusto : Chissà perchè i cantanti che fanno il tifo per il centrosinistra sono considerati santi mentre se lo fanno per il c… - PDUmorista : Elodie, Ariete.... Ci avete fatto caso che i cantanti italiani dicono 'NON VOTATE GIORGIA MELONI PERCHÉ HO LETTO IL… -