La pioggia non ferma i fuochi d’artificio per Santa Caterina: spettacolo confermato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bergamo. Confermato lo spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti del 420esimo anniversario dell’apparizione mariana in Santa Caterina. Nel pomeriggio di mercoledì le condizioni meteo a Bergamo sono peggiorate ed ha cominciato a piovere. Ma gli organizzatori della festa hanno deciso comunque di non rinunciare ai fuochi d’artificio, dopo due anni di sospensione del tradizionale appuntamento dovuto alle restrizioni per la pandemia. Alle 21, quindi, tutti con il naso all’insù ad ammirare i colorati botti, che partiranno dal piazzale della curva sud dello stadio. Sulla pagina Facebook di Bergamonews sarà possibile assistere alla diretta dell’evento. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bergamo. Conto lopirotecnico per i festeggiamenti del 420esimo anniversario dell’apparizione mariana in. Nel pomeriggio di mercoledì le condizioni meteo a Bergamo sono peggiorate ed ha cominciato a piovere. Ma gli organizzatori della festa hanno deciso comunque di non rinunciare ai, dopo due anni di sospensione del tradizionale appuntamento dovuto alle restrizioni per la pandemia. Alle 21, quindi, tutti con il naso all’insù ad ammirare i colorati botti, che partiranno dal piazzale della curva sud dello stadio. Sulla pagina Facebook di Bergamonews sarà possibile assistere alla diretta dell’evento.

borghi_claudio : Scusate @La7tv ma capisco voler far spettacolo pure con la pioggia ma che vuol dire che non succedeva dagli anni '7… - fffitalia : Al @Tg3web parlano di Parigi allagata (“in un ora la pioggia di tre settimane”) e della combo di tornado e calura c… - fanpage : Sono passati 4 anni, ma di quel 14 agosto 2018 tutti ricordiamo ogni immagine: il #PonteMorandi che cede, la pioggi… - GrPuffo : @silviaaaaa28 So che a volte è dura ma torna e fate pace, di sicuro ti risparmi la pioggia ??, ricorda che poche set… - poopoploop : Ora questo pucci pucci ha anche paura del rumore della pioggia forte, non solo dei tuoni ?? si è messo vicino vicino… -