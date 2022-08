La flat tax è tutt’altro che conveniente: così si uccidono le piccole e medie imprese (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Andrea Vivalda E’ uno dei temi caldi della campagna elettorale, rappresentando per le coalizioni politiche di sinistra e progressiste un elemento di ingiustizia socio-economica. L’effetto, dati alla mano, sarebbe in effetti quello di far pagare più tasse a chi guadagna meno, facendone pagare di meno ai più benestanti. Ma proviamo a guardare la flax tax dall’altro lato, da quello della piccola e media imprenditoria, ovvero da quello degli elettori delle forze di centro-destra che l’hanno inserita come misura nel loro programma di governo: anche vista da questo lato, pur ignorandone i risvolti di ingiustizia sociale, la flat tax appare tutt’altro che conveniente. Facciamo qualche esempio (ogni riferimento a cose o persone realmente esistenti è meramente casuale). Da un lato la piccola azienda viti-vinicola di Mario, una di quelle che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Andrea Vivalda E’ uno dei temi caldi della campagna elettorale, rappresentando per le coalizioni politiche di sinistra e progressiste un elemento di ingiustizia socio-economica. L’effetto, dati alla mano, sarebbe in effetti quello di far pagare più tasse a chi guadagna meno, facendone pagare di meno ai più benestanti. Ma proviamo a guardare la flax tax dall’altro lato, da quello della piccola e media imprenditoria, ovvero da quello degli elettori delle forze di centro-destra che l’hanno inserita come misura nel loro programma di governo: anche vista da questo lato, pur ignorandone i risvolti di ingiustizia sociale, latax appareche. Facciamo qualche esempio (ogni riferimento a cose o persone realmente esistenti è meramente casuale). Da un lato la piccola azienda viti-vinicola di Mario, una di quelle che ...

