Isola dei Famosi 2022, a un ex naufrago è stato pignorato il cachet: il motivo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra i concorrenti meno incisivi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2022 c’è senza dubbio Marco Senise, ex volto di Forum che in Honduras ha riposato e basta. Ma in questi giorni il naufrago è tornato alla ribalta del gossip perché Il Messaggero ha rivelato che a Senise sarebbe stato pignorato tutto il compenso ricevuto per la partecipazione all’Isola dei Famosi. Sul quotidiano, infatti, si legge che il presentatore non avrebbe mai ricevuto il suo cachet in quanto i soldi sarebbero stati pignorati a causa di un debito “pregresso con la Colli d’Oro srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila”. Il compenso di Marco Senise per ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra i concorrenti meno incisivi dell’ultima edizione dell’deic’è senza dubbio Marco Senise, ex volto di Forum che in Honduras ha riposato e basta. Ma in questi giorni ilè tornato alla ribalta del gossip perché Il Messaggero ha rivelato che a Senise sarebbetutto il compenso ricevuto per la partecipazione all’dei. Sul quotidiano, infatti, si legge che il presentatore non avrebbe mai ricevuto il suoin quanto i soldi sarebbero stati pignorati a causa di un debito “pregresso con la Colli d’Oro srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila”. Il compenso di Marco Senise per ...

vigilidelfuoco : Isola d’Elba (LI), trovata in vita su una scogliera nella zona di Procchio la donna dispersa da ieri. Recuperata in… - DPCgov : #15agosto A #Stromboli continua l'impegno e la mobilitazione dei volontari di #protezionecivile e degli operatori d… - matteosalvinimi : Hanno fatto tanto per ripulire l’isola prima del mio arrivo, dal giorno dopo la situazione è tornata come prima. Se… - victor_krsgdr : @nagisakrsgdr Victor dispiegò il suo discorso in una coincisa descrizione dell’isola, raccontando del suo creatore,… - OttaviDeborah : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… -