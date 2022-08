In tanti per l’ultimo saluto ad Aldo il barbiere super tifoso di via Nizza (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica De Santis Sono state tantissime le persone che ieri hanno voluto salutare per l’ultima volta Aldo Fontana, il 72enne barbiere salernitano, scomparso nel giorno di Ferragosto. Tante persone che hanno partecipato ai funerali che sono stati celebrati nella chiesa del?Sacro Cuore di?Gesù in piazza Vittorio?Veneto. C’erano i familiari, i clienti e gli amici di sempre, quelli con cui Aldo si incontrava tutti i giorni nel suo negozio e con i quali amava parlare della Salernitana sua grande passione. Con la morte di Aldo Fontana, scompare un altro pezzo storico del commercio salernitano. Il suo salone fino a qualche anno fa è stato un punto di riferimento nella zona a ridosso dello stadio Vestuti, la vecchia casa della Salernitana di cui, come abbiamo detto, era tifosissimo. E tanti ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica De Santis Sono statessime le persone che ieri hanno voluto salutare per l’ultima voltaFontana, il 72ennesalernitano, scomparso nel giorno di Ferragosto. Tante persone che hanno partecipato ai funerali che sono stati celebrati nella chiesa del?Sacro Cuore di?Gesù in piazza Vittorio?Veneto. C’erano i familiari, i clienti e gli amici di sempre, quelli con cuisi incontrava tutti i giorni nel suo negozio e con i quali amava parlare della Salernitana sua grande passione. Con la morte diFontana, scompare un altro pezzo storico del commercio salernitano. Il suo salone fino a qualche anno fa è stato un punto di riferimento nella zona a ridosso dello stadio Vestuti, la vecchia casa della Salernitana di cui, come abbiamo detto, era tifosissimo. E...

