Ilary e Totti | incontro a Sabaudia | cosa hanno in comune Blasi e Raoul Bova | il retroscena

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a tenere banco nell'esplosivo gossip dell'estate, tra indiscrezioni, rumors, gossip più o meno fantasiosi. Le ultime voci sull'ex coppia arrivano da una fonte attendibile, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, intervenuto nel corso della puntata di oggi di Estate in diretta, su Rai1.

