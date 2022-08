Hunger Games prequel: Viola Davis sarà la cattiva e la prima foto dei protagonisti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Viola Davis sarà la cattiva nel prequel Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serprente, di cui è stata anche diffusa la prima foto di scena dei protagonisti Rachel Zegler e Tom Blyth, in arrivo a novembre 2023 Viola Davis è stata scelta come cattiva nel prequel di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serprente (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), che arriverà nelle sale il 17 novembre 2023. L’annuncio sull’Instagram ufficiale del franchise. La vincitrice dell’Oscar interpreterà la dottoressa Volumnia Gaul, il capo dei giochi della decima edizione ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022)lanel: La ballata dell’usignolo e del serprente, di cui è stata anche diffusa ladi scena deiRachel Zegler e Tom Blyth, in arrivo a novembre 2023è stata scelta comeneldi: La ballata dell’usignolo e del serprente (The: The Ballad of Songbirds and Snakes), che arriverà nelle sale il 17 novembre 2023. L’annuncio sull’Instagram ufficiale del franchise. La vincitrice dell’Oscar interpreterà la dottoressa Volumnia Gaul, il capo dei giochi della decima edizione ...

