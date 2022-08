Ginnastica artistica | Europei 2022 | la formazione dell’Italia maschile per le qualifiche I quartetti attrezzo per attrezzo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) L’Italia punta a distinguersi aglidi, che per la versioneandranno in scena a Monaco (Germania) dal 18 al 21 agosto. Il DT Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato laper il turno preliminare. Nicola Bartolini sarà chiamato a guidare il gruppo: il Campione del Mondo al corpo libero si cimenterà su tutti gli attrezzi, tentando anche il doppio salto al volteggio. Il sardo sarà affiancato sul giro completo dal buon Matteo Levantesi (particolarmente atteso alle parallele pari) e dal giovane Lorenzo Casali. Gli altri due azzurri in rosa si suddivideranno gli attrezzi: l’esperto Andrea Cingolani cercherà le sue stoccate al volteggio e agli anelli, mentre per Yumin Abbadini ci sarà spazio al cavallo con maniglie, alle parallele, alla sbarra e ...