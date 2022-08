Germania | inversione sul nucleare Le ultime tre centrali rimarranno in funzione

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, la guerra di Vladimir Putin in Ucraina sta facendo crollare anche l’ultimo tabù della politica tedesca. Dopo il rigetto del legame energetico con la Russia – concretizzato nella chiusura al Nord Stream 2 – e il cambio di passo sulle spese militari – una rottura rispetto agli anni di pacifismo e al divieto di spedire armi nelle zone di conflitto –, Berlino si appresta a fare marcia indietro sulla denuclearizzazione con un’estensione, seppur temporanea, della vita delle trenucleari ancora in. La decisione non è ancora stata adottata formalmente dal governo di Olaf Scholz e probabilmente richiederà un voto in Parlamento. “Tre alti funzionari governativi hanno dichiarato che alcuni dettagli sono ancora in discussione”, scrive il WSJ, aggiungendo che per la decisione finale occorre ...