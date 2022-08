Everton, interesse per Gyokeres (Di mercoledì 17 agosto 2022) Come riportato da The Sun, l'Everton sarebbe interessato a Gyokeres del Coventry. Ai Toffees interessa anche Maupay del Brighton. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Come riportato da The Sun, l'sarebbe interessato adel Coventry. Ai Toffees interessa anche Maupay del Brighton.

Chelsea, interesse per Anthony Gordon Commenta per primo Come riportato da The Sun, il Chelsea sarebbe disposto a offrire 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, per Anthony Gordon dell'Everton. La prima offerta di circa 48 milioni di euro è stata rifiutata dai Toffees.

Le partite di oggi, sabato 13 agosto 2022 - Calciomagazine Si parte già alle ore 13.30 con Aston Villa - Everton mentre grande interesse alle ore 16 da una parte per Arsenal - Leicester e dall'altra per l'incontro casalingo del Manchester City che ospita il...

Everton, capitolo esterno: interesse concreto per Jackson L'Everton allenato da mister Frank Lampard sarebbe interessato all'acquisto dell'esterno offensivo del Villarreal Nicolas Jackson