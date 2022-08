Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - giomalago : Europei da sogno! #Atletica: oro di Jacobs, bronzi Crippa e Giupponi. Martinenghi e Panziera ori #nuoto, argenti Ce… - Milli19751 : RT @SkyTG24: Europei di ciclismo, Ganna bronzo nella cronometro - fisco24_info : Europei ciclismo, Ganna bronzo nella crono: (Adnkronos) - Il velocista azzurro ha chiuso la prova dietro gli svizze… - LocalPage3 : Europei ciclismo, Ganna bronzo nella crono -

Eurosport IT

Filippo Ganna è medaglia di bronzo nella corsa a cronometro (24 km) aglidiin corso a Monaco di Baviera. Oro allo svizzero Stefan Bissegger e argento all'altro elvetico Stefan Kung. Chiude al 14/o posto l'altro azzurro Mattia Cattaneo.Stefan Bissegger Ciclismo, Europei 2022, cronometro femminile - van Dijk, Reusser e Markus: rivivi il podio della cronometro Un altro appuntamento agli Europei di ciclismo a Monaco di Baviera. Non doveva essere al via fino a qualche giorno fa, poi i problemi di Matteo Sobrero, hanno spinto Filippo Ganna a partecipare alla c ...L'azzurro a Monaco chiude con 8' in più del vincitore, argento per Kung.MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Filippo Ganna ha vinto la ...