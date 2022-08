**Elezioni: Ordini medici, 'colleghi candidati non è moda, tecnici posso aiutare'** (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - La scelta dei medici di candidarsi alle elezioni politiche "non è una moda" e la presenza, ad esempio, del virologo Andrea Crisanti "può essere un valore aggiunto, come quella di altri colleghi e colleghe che sceglieranno di candidarsi". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute 'Così Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), tornando sulle polemiche per la candidatura per il Partito democratico del virologo Andrea Crisanti. La XVIII legislatura ha visto sedere nei banchi della Camera e del Senato 37 medici. "Credo - prosegue Anelli - che la presenza di tecnici, che si siano contraddistinti nel loro campo, possa essere un aiuto per il Paese. L'attuale articolazione del Parlamento,a differenza della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - La scelta deidi candidarsi alle elezioni politiche "non è una" e la presenza, ad esempio, del virologo Andrea Crisanti "può essere un valore aggiunto, come quella di altrie colleghe che sceglieranno di candidarsi". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute 'Così Filippo Anelli, presidente della Federazione deglidei(Fnomceo), tornando sulle polemiche per la candidatura per il Partito democratico del virologo Andrea Crisanti. La XVIII legislatura ha visto sedere nei banchi della Camera e del Senato 37. "Credo - prosegue Anelli - che la presenza di, che si siano contraddistinti nel loro campo, possa essere un aiuto per il Paese. L'attuale articolazione del Parlamento,a differenza della ...

