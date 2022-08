È stato abbattuto il cedro dei Savoia a Stresa

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Ha visto sfilare in 160 anni di vita e di protagonisti della storia – reali, attori di Hollywood, scrittori celebri - e persone qualunque. Dal 16 agosto il grandedeodara (detto “dell'Himalaya”), che svettava nel giardino della Villa Ducale sul lungolago dinon c'è più. È. Una decisione inevitabile: il, uno degli alberi monumentali del Piemonte (250 sparsi su tutto il territorio regionale) era arrivato a 35 metri di altezza e a oltre 8 metri di diametro, e, purtroppo eragradualmente attaccato da parassiti e malattie oltre che dalla siccità. In pratica, già da qualche mese, l'albero era morto, e rappresentava in grave pericolo, visto che si trova in una zona molto frequentata. Il, prelevato dal parco del Castello ...