Caos dopo le dichiarazioni sull’olocausto | pioggia di critiche per il presidente palestinese Abu Mazen

Roma, 17 ago – Nella giornata di ieri il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen), in una visita a Berlino, ha accusato Israele di aver commesso "50 olocausti" in risposta a una domanda sul prossimo cinquantesimo anniversario della morte di undici atleti della squadra olimpica israeliana durante l'attacco di alcuni militanti palestinesi di Settembre Nero. In seguito a queste parole in Germania si è scatenato il finimondo, con media e testate giornalistiche come la Bild che hanno sparato a zero sulle dichiarazioni di Abu Mazen, con lo stesso quotidiano che ha scritto: "Ma quello che ha fatto davvero rizzare i capelli da più parti è che Abbas abbia fatto la scioccante relativizzazione dell'Olocausto nella Cancelleria federale".

