Bernardo Silva verso il PSG: vicina l'intesa con il City (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il PSG vicinissimo a un altro colpo straordinario: sarebbe infatti stata raggiunta l'intesa con il Manchester City per Bernardo Silva Il nuovo colpo del PSG potrebbe essere Bernardo Silva, con il quale il club transalpino ha raggiunto l'accordo. Beffato il Barcellona che da settimane era sulle tracce del centrocampista portoghese, secondo The Times l'offerta al Manchester City sarebbe sulla base di circa 70 milioni di Euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

