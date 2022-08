Atletica | Sveva Gerevini 20ma dopo due prove Thiam domina l’Eptathlon degli Europei | 1 98 nell’alto!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022)occupa la ventesima posizionele prime duedelagli2022 dileggera. L’azzurra è ferma a quota 1884 punti, ma la top-10 è distante “soltanto” 85 lunghezze. La 26enne ha corso i 100 ostacoli in 13.73 (1017 punti), ma poi ha sofferto nel salto in alto, fermandosi a 1.71 metri (867 punti). La lombarda sarà chiamata a riscattarsi nella sessione serale, quando si cimenterà nel getto del peso e sui 200 metri. La grande favorita della vigilia non ha deluso le aspettative e ha iniziato con il turbo. La belga Nafissatou, Campionessa Olimpica e del Mondo, ha incominciato la caccia al secondo titolo continentale della carriera con due superbe prestazioni: prima si è destreggiato tra le barriere in 13.34, ...