Arabia Saudita, attivista per i diritti delle donne condannata a 34 anni di prigione per un tweet. E’ la pena più dura mai inflitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 9 agosto scorso, il Tribunale penale specializzato Saudita ha condannato l’attivista per i diritti umani Salma Al-Shabab a 34 anni di prigione. E’ la più alta condanna comminata ad un’attivista per i diritti umani nella stoia del Paese. La donna, sciita- minoranza repressa in Arabia Saudita- dottoranda di ricerca all’università di Leeds e madre di due figlie, è stata incriminata per un tweet nel quale rivendicava diritti e libertà e che per il Paese guidato dal principe Saudita Mohammed Bin Salman, “minava la stabilità e metteva in giro voci tendenziose su Twitter”. Dopo essere stata arrestata il 15 gennaio del 2021 durante una vacanza e aver subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 9 agosto scorso, il Tribunalele specializzatoha condannato l’per iumani Salma Al-Shabab a 34di. E’ la più alta condanna comminata ad un’per iumani nella stoia del Paese. La donna, sciita- minoranza repressa in- dottoranda di ricerca all’università di Leeds e madre di due figlie, è stata incriminata per unnel quale rivendicavae libertà e che per il Paese guidato dal principeMohammed Bin Salman, “minava la stabilità e metteva in giro voci tendenziose su Twitter”. Dopo essere stata arrestata il 15 gennaio del 2021nte una vacanza e aver subito ...

