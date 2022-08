Alessia Morani è fuori gioco e lancia accuse: «Stanno spostando il Pd sempre più a sinistra» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alessia Morani rinuncia a candidarsi. La deputata del Pd ed ex sottosegretaria allo Sviluppo economico nel governo Conte-bis, infatti, non correrà alle prossime elezioni politiche. Intervistata da Il Messaggero dice: «Sono venuta a conoscenza della mia posizione in lista ascoltando l’elenco in direzione. Mi pare che sia stato applicato lo stesso metodo tanto criticato in passato, quando il segretario era Matteo Renzi». Rinuncerà alla candidature nelle Marche. Perché? «Insieme alle persone con cui collaboro da anni sul territorio – spiega – ho pensato che è meglio saltare un giro». E poi Alessia Morani puntualizza: «Questa volta non ci sono le condizioni». Alessia Morani: «Privilegiate le candidature della sinistra» Quando le chiedono “cosa non le sta bene del metodo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022)rinuncia a candidarsi. La deputata del Pd ed ex sottosegretaria allo Sviluppo economico nel governo Conte-bis, infatti, non correrà alle prossime elezioni politiche. Intervistata da Il Messaggero dice: «Sono venuta a conoscenza della mia posizione in lista ascoltando l’elenco in direzione. Mi pare che sia stato applicato lo stesso metodo tanto criticato in passato, quando il segretario era Matteo Renzi». Rinuncerà alla candidature nelle Marche. Perché? «Insieme alle persone con cui collaboro da anni sul territorio – spiega – ho pensato che è meglio saltare un giro». E poipuntualizza: «Questa volta non ci sono le condizioni».: «Privilegiate le candidature della» Quando le chiedono “cosa non le sta bene del metodo ...

