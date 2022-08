Afghanistan | forte esplosione in una moschea di Kabul | almeno 20 morti

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Unaha travolto una. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters al momento ci sarebbero 20e 40 feriti. Ma il numero delle vittime potrebbe aumentare. L’è avvenuta nelladi Abu Bakr al Siddiqi, nel quartiere di Khari Khana, nella parte settentrionale di. Tra le vittime ci sarebbe anche l’imam Mawlawi Amir Mohammadi. Alcuni testimoni hanno riferito all’agenzia Reuters che la potenteè stata sentita in tutto il quartiere a Nord di, e che ha mandato in frantumi le finestre di alcuni edifici vicini. Sul posto sono accorse le ambulanze. L’agenzia stampa ha citato anche le parole del capo della polizia della capitale ...

HowardRoarkjr : ?? #Afghanistan Rimane una forte possibilità che quantità significative di valuta statunitense siano scomparse dalle… -

Unaesplosione è stata udita in tutta la capitale. Ci sarebbero almeno 20 morti e 40 feriti. ... Dal portavoce dell'Emirato islamico in, Zabihullah Mujahid, è arrivata la condanna l'...Unaesplosione ha colpito una moschea a Kabul. Secondo media locali che citano al Jazeera ci sarebbero almeno 20 morti e 40 feriti. Anche l'imam figura tra i morti: lo riferisce un responsabile ...Fonti diverse parlano di almeno 20 morti. Unama: "Nel periodo compreso tra metà agosto 2021 e metà giugno 2022 sono state 2.106 le vittime civili (700 uccisioni, 1.406 feriti) di attacchi riconducili ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...