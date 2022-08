Vaiolo delle scimmie, il paradosso di Big Pharma in Svizzera (Di martedì 16 agosto 2022) di Andrea Gebbia Dopo il Covid, un’altra emergenza sanitaria sta facendosi strada: il Vaiolo delle scimmie. Considerando i casi di infezione per milione di abitanti, la Svizzera è uno dei Paesi maggiormente colpiti, piazzandosi addirittura al sesto posto in questa graduatoria, come riportato da Alexandra Calmy, infettivologa dell’ospedale universitario di Ginevra, intervistata dalla televisione della Svizzera francese RTS. Contagi crescenti La Aargauer Zeitung riferisce che, negli ultimi tre mesi in Svizzera si sono infettate con il virus del Vaiolo delle scimmie circa 380 persone ed ogni settimana i casi aumentano di 50 unità. Nel mondo i malati confermati sono oltre 36.000. Secondo il sito dell’Ufsp (Ufficio federale della sanità ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 16 agosto 2022) di Andrea Gebbia Dopo il Covid, un’altra emergenza sanitaria sta facendosi strada: il. Considerando i casi di infezione per milione di abitanti, laè uno dei Paesi maggiormente colpiti, piazzandosi addirittura al sesto posto in questa graduatoria, come riportato da Alexandra Calmy, infettivologa dell’ospedale universitario di Ginevra, intervistata dalla televisione dellafrancese RTS. Contagi crescenti La Aargauer Zeitung riferisce che, negli ultimi tre mesi insi sono infettate con il virus delcirca 380 persone ed ogni settimana i casi aumentano di 50 unità. Nel mondo i malati confermati sono oltre 36.000. Secondo il sito dell’Ufsp (Ufficio federale della sanità ...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - Agenzia_Ansa : Per fronteggiare l'emergenza da vaiolo delle scimmie bisogna rendere subito pubblici e accessibili tutti i dati e g… - Agenzia_Ansa : Parte dallo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie. Dopo la circolare del ministero… - DamatoRicardo : RT @OrtigiaP: MA.... LEGGETE!!!!! non ubbidite solo perchè lo dicono i giornali..leggete gli studi veri-... e questa è una lettera de… - kiofra1 : Leggo il tag e ho appena preso il vaiolo delle scimmie -