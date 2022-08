Tom Holland si prende una pausa dai social per concentrarsi sulla sua salute mentale (Di martedì 16 agosto 2022) Addio social, anzi arrivederci. Tom Holland ha dichiarato di volersi allontanare dalle piattaforme per un po’ di tempo per concentrarsi sulla sua salute mentale. La star di “Spider-Man: No Way Home”, che nelle ultime settimane è stata assente dagli schermi digitali, ha fatto un fugace ritorno su Instagram domenica per annunciare di aver cancellato gli account Instagram e Twitter dai suoi dispositivi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Holland (@tomHolland2013) Nel video, della durata di tre minuti, l’attore 26enne ha dichiarato che le applicazioni dei social media sono diventate “dannose” per il suo stato mentale e che “entra in una spirale” quando ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 16 agosto 2022) Addio, anzi arrivederci. Tomha dichiarato di volersi allontanare dalle piattaforme per un po’ di tempo persua. La star di “Spider-Man: No Way Home”, che nelle ultime settimane è stata assente dagli schermi digitali, ha fatto un fugace ritorno su Instagram domenica per annunciare di aver cancellato gli account Instagram e Twitter dai suoi dispositivi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom(@tom2013) Nel video, della durata di tre minuti, l’attore 26enne ha dichiarato che le applicazioni deimedia sono diventate “dannose” per il suo statoe che “entra in una spirale” quando ...

